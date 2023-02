Il dirigente Vergine e i due addii di Nicolò

Zaniolo e la parola addio non sono mal un'accoppiata semplice. Anche aI tempi della Fiorentina, Nicolò se ne andò all'improvviso senza lasciare un buon ricordo. In quel caso però - era Il 2016 - fu la società a liberarlo. […] Vergine stavolta non ha gestito in prima persona la questione, non essendo stato consultato da Tiago Pinto o Mourinho, ma all'epoca ebbe un ruolo molto Importante nell'allontanamento di Zaniolo. E' dunque immaginabile che abbia condiviso la scelta di cederlo. […] Zaniolo aveva passato sei anni a Firenze, facendo avanti e Indietro da La Spezia ogni giorno con un bus messo a disposizione dal club.

(corsport)