I VOTI DEGLI ALTRI - Spinazzola 'imprendibile', Dybala 'a tratti illegale', Belotti 'coglie l'occasione'

Serviva una grande Roma e così è stata. La squadra di Mourinho ribalta 2-0 il Salisburgo e vola agli ottavi di Europa League. Migliore in campo Leonardo Spinazzola, autore dei due assist: "Bentornato. Corra, dribbla e serve assisti. I problemi fisici sembrano un lontano ricordo per l'esterno giallorosso, tornato ai livelli di due anni fa. È imprendibile" (Il Tempo). Ad illuminare c’è ancora Paulo Dybala: “Danza sul pallone, inventa calcio, segna di classe, iellato sulle traverse. A tratti è illegale" (La Gazzetta dello Sport). Grande prestazione anche per Andrea Belotti, bravo a sbloccare il match: "Stavolta coglie in pieno l’occasione. Lotta con una tigna ai limiti del commovente (e dei crampi) ricevendo i meritati premi: marchio su gara e passaggio del turno, standing ovation. Gallo da capogiro". (Il Romanista). Gara maiuscola per Nemanja Matic: "Ha gli scarpini prensili, non lascia passare quasi nulla, specialmente le scheggie verticali. Partita mostruosa, quando può gestirsi è un elemento irrinunciabile per la Roma" (Corriere dello Sport)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Mancini 6,93

Smalling 6,64

Ibanez 6,00

Zalewski 6,50

Cristante 6,85

Matic 7,00

Spinazzola 7,93

Pellegrini 6,57

Dybala 7,57

Belotti 7,50

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7,28

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 7,5

Smalling 6,5

Ibanez 5,5

Zalewski 7

Cristante 7

Matic 7

Spinazzola 8

Pellegrini 6

Dybala 8

Belotti 7,5

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 7

Spinazzola 8

Pellegrini 7

Dybala 7,5

Belotti 7,5

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 5,5

Zalewski 6,5

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 7,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7,5

Belotti 7

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 7

Ibanez 6

Zalewski 6,5

Cristante 7

Matic 7,5

Spinazzola 8

Pellegrini 7

Dybala 8

Belotti 7,5

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 8

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 7

Spinazzola 8

Pellegrini 6,5

Dybala 7,5

Belotti 7,5

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6

Zalewski 6,5

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 8

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Belotti 7,5

Karsdorp ng

Wijnaldum ng

Abraham ng

Mourinho 7,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio ng

Mancini 7

Smalling 7

Ibanez 6,5

Zalewski 7

Cristante 7

Matic 7

Spinazzola 8

Pellegrini 6,5

Dybala 7,5

Belotti 8

Karsdorp 6

Wijnaldum 6

Abraham ng

Mourinho 7