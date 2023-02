I VOTI DEGLI ALTRI - Ibanez 'ritrovato', Abraham 'ritorno al passato'. Dybala 'ci mette le ali'

Esame Empoli superato. Nella giornata di ieri la Roma ha battuto per 2-0 la formazione toscana e si è portata momentaneamente al terzo posto in classifica. I giallorossi hanno indirizzato la gara dopo appena sei minuti, andando a segno da calcio piazzato prima con Ibanez e poi con Abraham. I giallorossi hanno controllato il match e gli uomini di Zanetti non sono riusciti a superare il castello difensivo eretto da José Mourinho. Voto molto positivo per Roger Ibanez (7,00): "Sblocca il match con un'incornata delle sue, trovando la terza rete in campionato. Ordinato e attento per tutti i 90 minuti. Ritrovato", scrive Il Tempo. "Ritorno al passato: un gol segnato, altri sfiorati, impegno costante nel tenere alta la squadra. Mou lo benedice". Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport su Tammy Abraham (7,07 e migliore in campo). Doppio assist per Paulo Dybala (6,71): "Due calci d’angolo col compasso fruttano l’uno-due che indirizza la gara. E già prima del 10’ potrebbe firmare direttamente il tris. Brivido sul finire del primo tempo quando si accascia a terra. Se spinge la Roma vola, poi deve frenare e uscire. Ma Paulo ci mette le ali", afferma Il Romanista.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,07

Mancini 6,64

Smalling 6,50

Ibanez 7,00

Zalewski 6,21

Cristante 6,50

Matic 6,57

El Shaarawy 6,14

Pellegrini 6,00

Dybala 6,71

Abraham 7,07

Bove 5,85

Celik ng

Llorente ng

Belotti ng

Mourinho 6,57

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 6

Matic 6

El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Dybala 6,5

Abraham 7

Bove 6

Celik ng

Llorente ng

Belotti ng

Mourinho 6,5

