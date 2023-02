I rimpianti della Roma. Spreca, perde Dybala e Capaldo la punisce

C'è sempre una prima volta, ma non sempre è bella. La Roma di José Mourinho aveva segnato almeno un gol in 21 partite europee consecutive tra Conference e Europa League (anche nell'6-1 del disastro contro il Bodo Glimt) e invece esce piena di rimpianti dalla Red Bull Arena di Salisburgo. Decide un gol preso a due minuti dalla fine, su grave incertezza di Matic. (...) Concreto, come sempre, il commento di Mourinho: «Se non butti mai in porta la palla, rischi di fare questa fine». Pura verità: alla Roma stava stretto lo o-o, figurarsi una sconfitta. Il Salisburgo è squadra organizzata ma con limiti evidenti. Al ritorno non avrà Pavlovic per squalifica, il difensore più quotato. Ribaltare il risultato non è impossibile per la Roma, ma serve un salto di qualità soprattutto nel concretizzare le occasioni da gol. (...) Dybala non è rientrato in campo nella ripresa per un risentimento al flessore della gamba sinistra. Sovraccarico o qualcosa di peggio? Oggi sono previsti gli esami per capire qualcosa di più. «Non so se è infortunio o precauzione - ha spiegato lo Special One, ac-cigliato - Paulo ha detto che non era in condizione di giocare il secondo tempo». Di sicuro non era il solito Dybala, quasi frenato dal timore di un nuovo problema muscolare. Molto indietro anche Gini Wijnaldum. (...)

(corsera)