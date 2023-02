I numeri al contrario di un Verona in salute e il "mal di gol" di José

L'Hellas Verona è una delle squadre più in forma della Serie A, infatti ha conquistato 12 dei 17 punti totali nel nuovo anno e nelle ultime 7 partite ha incassato solamente 4 reti. La Roma, che soffre di "mal di gol", dovrà dimostrare di essere realmente in buona salute per portare a casa l'intera posta in palio. Gli scaligeri si trovano comunque al terzultimo posto e hanno il peggior rendimento esterno del campionato con solamente 4 punti ottenuti. Mourinho sarà costretto a fare turnover, ma vorrà confermare quanto visto nel 2023: tre gare casalinghe, tre vittorie e zero gol subiti.

(corsera)