Hjulmand, la Roma c’è ma non esclude Frattesi

La Roma ha stabilito che sia il centrocampo il reparto più bisognoso di modifiche. (...) E così non deve sorprendere che Tiago Pinto si stia interessando a Morten Hjulmand, mediano danese classe ‘99 che si sta affermando nel Lecce. Il suo possibile arrivo non è in contraddizione con la trattativa, ormai intavolata da un anno, per il ritorno di Davide Frattesi, un altro centrocampista del ‘99 che ha caratteristiche diverse. Intanto perché non sempre tutti i desideri si realizzano. E poi perché i due potrebbero giocare insieme. (...) Ieri Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha svelato con grande chiarezza che “la Roma ha cercato di prendere Frattesi anche a gennaio ma io ero convinto che alla fine sarebbe rimasto“. Non era un segreto, ormai. Tanto è vero che Tiago Pinto aveva dovuto negare all’amico Corvino il trasferimento di Edoardo Bove al Lecce, che sarebbe stato propedeutico per Hjulmand. (...)

(corsport)