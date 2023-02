Hjulmand guida i salentini ed è un osservato speciale

Da Roma alla Roma. Sarà una partita particolare per Morten Hjulmand, capitano del Lecce. All'andata fu espulso e la sua uscita fu determinante. Oggi sarà una sfida diversa perché il regista danese arriva alla sfida contro la Roma con un curriculum molto più ricco. Allora aveva giocato soltanto otto partite in serie A. Oggi ne ha 19 con 1625 minuti ed è il terzo giocatore di movimento più utilizzato da Baroni. Ma soprattutto quasi in ogni partita il suo rendimento è stato eccellente. Hjulmand è il terzo «recuperatore» di palloni della A. E ha gli occhi puntati di tante big. Anche la Roma, che col Lecce, ha un ottimo rapporto, lo segue con attenzione.

(Gasport)