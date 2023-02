Gugliotta, dopo 13 anni assolto Massimo Improta

«Il fatto non costituisce reato»: si è pronunciata così, lo scorso 16 febbraio, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma assolvendo, dall'accusa di falso ideologico, il primo dirigente della polizia di Stato Massimo Improta. Una vicenda giudiziaria durata 13 anni e scoppiata dopo che l'allora vice questore si trovò coinvolto nei disordini avvenuti al termine della finale di Coppa Italia Roma-Inter. Era il 15 maggio 2010 e Improta fu accusato di falso ideologico per aver convalidato il verbale dell'arresto - redatto alle 3.30 del 6 maggio di tredici anni fa - dell'allora 26enne Stefano Gugliotta. Il ragazzo quella sera non era all'Olimpico per assistere alla partita, fu tuttavia fermato da alcuni agenti del reparto Mobile. (...) Fu picchiato e probabilmente scambiato per un altro tifoso ma all'Olimpico Gugliotta non era mai entrato. Il 26enne fu preso a manganellate come testimoniò anche un video e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sulla vicenda, negli anni si sono succeduti più processi. Il principale ha portato alla condanna definitiva di 8 agenti. (...)

(Il Messaggero)