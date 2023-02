Guerra degli ultrà, i laziali mettono sotto scorta lo striscione della Nord: "Non faremo la fine dei romanisti"

Una scorta di 40 persone per trasportare in sicurezza gli striscioni più importanti, tra cui quello di Diabolik. Un corteo di auto che, dalla sede di via Gregorio VII, arriva fino a Ponte Milvio, il punto di ritrovo della tifoseria organizzata biancoceleste prima di entrare allo stadio Olimpico. E che poi si ricompatta al termine della partita.

Questo il modo, raccontato dal quotidiano, in cui il tifo organizzato laziale ha alzato il livello di guardia dopo l'agguato degli ultras serbi ai Fedayn. "Siamo in pericolo anche noi", filtra dagli ambienti laziali.

(repubblica)