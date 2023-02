Giovedì in Europa un gruppo ancora più indebolito

È bastato non vincere a Lecce, dove avevano perso Lazio e Atalanta e il Milan aveva pareggiato a fatica, per riportare al centro delle critiche l’operato di Josè Mourinho. Reo, stavolta, di aver colpevolmente ritardato i cambi. [...] Senza ricordare, ad esempio, cosa è stato detto solo pochi giorni fa dal gm Tiago Pinto, non da Mou. «La Roma è uscita indebolita dal mercato», ricordate? Non tanto per la partenza di Zaniolo in febbraio verso la Turchia quanto per il mancato acquisto in gennaio di un vice Zaniolo. [...] Uno dei possibili/probabili/ipotizzabili vice Zaniolo, cioè il norvegese Ola Solbakken, non potrà essere impiegato in Europa League: non fa parte della lista Uefa, si sa, e almeno questo sicuramente non per colpa di Mou. [...]

(corsera)