Gini, tocca a te: Wijnaldum titolare con la Cremonese. La Roma fa il pieno di nuova energia

Martedì pomeriggio, ore 18.30, stadio Giovanni Zini di Cremona. Lì tornerà a giocare una partita dal via Georginio Wijnaldum. E con lui la Roma ritroverà quel giocatore su cui Mourinho in estate voleva costruire il centrocampo giallorosso, da sempre il reparto più importante delle sue squadre. «Divertiti di nuovo a giocare e sentiti più forte ogni giorno», il pensiero che ieri Gini ha affidato al suo account Twitter, allegando anche il video di quella splendida serpentina contro il Verona (andata in scena sotto la tribuna Tevere) che ha riacceso i cuori di tanti tifosi giallorossi.

Mourinho nelle ultime quattro partite lo ha messo sempre dentro nella parte finale (contro Lecce e Verona in campionato e nella doppia sfida europea contro gli austriaci del Salisburgo). Con Wijnaldum dal via la Roma ritroverà anche miscela nuova per mandare al massimo il suo motore. Certo, per averlo al top ci vorrà ancora un po', ma intanto la sfida con la Cremonese è il test vero per capire a che punto è la sua condizione fisica. «Gini sta migliorando, del resto lo vediamo ogni giorno - ha detto nei giorni scorsi Mourinho - L'intensità giusta sta arrivando partita dopo partita, per noi adesso lui è un'opzione, un calciatore ritrovato».

Con il suo ritorno, tra l'altro, cambia anche l'assetto della Roma. E il volto dei famosi Fab Four giallorossi, con Georginio che va a sostituire di fatto Zaniolo nell'immaginario della gente romanista. Lui, Dybala, Pellegrini ed Abraham sono i quattro sui cui la Roma vuole costruire questo finale di stagione, andando a caccia del quarto posto in campionato e di una Europa League che a Trigoria si augurano possa essere il più lunga ed emozionante possibile. Wijnaldum a Cremona si andrà a piazzare al fianco di Cristante (favorito su Matic), cercando di dare i giri definitivi a quel motore che deve solo completare il rodaggio. A Cremona i giri aumenteranno, in vista poi di Juve e Real Sociedad.

(Gasport)