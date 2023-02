Gini, altro passo verso Lecce: positivo il test con gli Under

Gini Wijnaldum ha preso parte alla partita con la Primavera che si è svolta ieri a Trigoria. Ha giocato senza accusare particolari problemi e si è candidato per la convocazione in vista del Lecce sabato prossimo.

Un passo in avanti in vista del recupero che potrebbe avvenire nella seconda parte del mese. Il suo rientro sarà graduale: prima qualche minuto in un match semplice da gestire, magari contro il Lecce oppure con il Verona il 19 e poi il ritorno da titolare. Wijnaldum è stato vittima di una frattura alla tibia destra rimediata il 20 agosto. L'olandese ha scelto di non sottoporsi a intervento chirurgico, aspettando la calcificazione naturale dell'osso. Decisione che ha allungato almeno di un mese e mezzo l'iter del recupero.

