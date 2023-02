Giallini: «Amo la classe di Dybala. Ma il preferito è El Shaarawy»

GASPORT - Marco Giallini ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’attore, noto tifoso della Roma, ha parlato soprattutto dei giocatori della rosa di Mourinho.

(...)

L’allenatore-personaggio Mourinho le piace?

«Certo che mi piace. Non si discute».

I calciatori invece? Chi, finora l’ha entusiasmata di più?

«Io ho sempre amato i piedi buoni, la classe e quindi davanti a Dybala che posso dire. Ho grande ammirazione per quello che stanno facendo Lorenzo Pellegrini, Matic, un altro che ha due piedi pazzeschi, e lo stesso Smalling che è un difensore che mi piace perché pure lui ha i piedi buoni. Sono molto contento per il rientro in campo dell’olandese Wijnaldum che è stato davvero molto sfortunato».

Un top non c’è?

«Certo che c’è: voglio spendere qualche parola in più per Stephan El Shaarawy perché questo attaccante italiano è una piacevole riscoperta. Sta facendo davvero molto bene, ha talento puro e tanta classe. Ed è una gran persona che merita la giusta considerazione».

(...)