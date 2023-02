Zaniolo presto si ritroverà a giocare con Mertens, Icardi, Torreira, Sergio Oliveira e Muslera, ma se ne è andato via lanciando una frecciatina a Mou, con una storia su Instagram in cui lo emula con le gambe incrociate simile a quelle che posta lui. Zaniolo al Galatasaray percepirà un ingaggio da 3,7 milioni annui fino al 2027 e potrà utilizzare una clausola da 35 milioni per liberarsi.

(La Stampa)