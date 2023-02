Femminile, Inter battuta: la Roma fa il vuoto

IL TEMPO (M. VITELLI) - Successo importantissimo per la As Roma femminile di Alessandro Spugna che supera 3-2 l’Inter al Tre Fontane e resta prima a +8 sulla Juventus quando manca appena un turno al termine della Regular Season. Dopo la pausa per la Nazionale le giallorosse faranno visita alla Sampdoria (il 26 febbraio), poi si passerà alla seconda fase del campionato con un mini torneo di andata e ritorno tra le prime cinque classificate nel quale però si partirà dai punti conquistati. Contro le nerazzurre, la Roma passa in vantaggio con Glionna e raddoppia prima del riposo grazie alla rete di Andressa. Ma dopo l’intervallo l’Inter parte forte e accorcia con Chawinga. Al 70’ Greggi riporta le capitoline sul doppio vantaggio, ma due minuti dopo Pandini batte Ceasar ridando speranza alle ospiti. Finale in controllo per la Roma, che centra la quinta vittoria del 2023 e si conferma compagine forte, unita e concentrata. Unica nota negativa, l’infortunio nel finale di Giugliano.