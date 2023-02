Felix: “Che gioia vedere Wijnaldum in campo. Mi sono detto tante volte che non era colpa mia”

CORSPORT - È tornato all’Olimpico, sull’erba che sentiva sua, ed è uscito vincitore. Non è stata una serata banale per Felix Afena Gyan. (...) Mercoledì, ha allontanato anche un incubo: aveva lasciato Trigoria subito dopo aver provocato involontariamente l’incidente di Wijnaldum, adesso può tirare un sospiro di sollievo per averlo rivisito correre in campo. (...)

Ha incontrato Mourinho, il suo padre calcistico?

“Purtroppo no, avrei voluto. Ma la partita è andata in un certo modo e non ci siamo incrociati. Comunque lui resterà sempre nel mio cuore”.

Mercoledì ha avuto l’occasione di abbracciare Wijnaldum, dopo lo sfortunato scontro di gioco in allenamento che ad agosto gli provocò la frattura della tibia.

“Per me è stata una grande gioia rivederlo in campo. Mi sono detto tante volte che non avrei dovuto sentirmi in colpa perché il suo infortunio è stato determinato da uno scontro, non da un mio fallo intenzionale. Ovviamente però mi è dispiaciuto tantissimo per Gini, che merita il meglio e potrà dare un grande aiuto alla Roma da ora in poi”.