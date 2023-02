Esordio da titolare per Wijnaldum

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Abraham in panchina, Wijnaldum dal primo minuto. Mourinho, in vista della gara di oggi pomeriggio - calcio d'inizio alle ore 18.30 - opterà per qualche cambio rispetto all'undici visto con il Salisburgo. La prima novità, obbligata, ci sarà in difesa: al posto dello squalificato Smalling, insieme a Ibanez e Mancini giocherà Kumbulla, il centrale albanese ha infatti vinto il ballottaggio con Llorente. A destra pronto a tornare dal primo minuto Karsdorp, mentre a sinistra confermato Spinazzola dopo l'ottima performance di giovedì scorso. A centrocampo riposerà Matic, lasciando spazio all'inedita coppia Cristante-Wijnaldum: per l'olandese sarà la prima gara da titolare con la maglia giallorossa. El Shaarawy verrà quindi spostato sulla trequarti al fianco di Pellegrini: panchina per Dybala e Solbakken, pronti a subentrare a gara in corso in caso di necessità. Contro la Cremonese il centravanti sarà Belotti, che potrà confermare il suo ottimo periodo di forma. Abraham, nonostante gli ultimi allenamenti senza la mascherina protettiva, si siederà in panchina in via precauzionale, per tornare titolare contro la Juventus. Nei grigiorossi Castagnetti unico assente - a causa di una tonsillite - mentre risultano recuperati sia Dessers sia Chiriches: entrambi dovrebbero infatti scendere in campo dal primo minuto.