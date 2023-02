Esame di maturità

IL TEMPO (L. PES) - La corsa alla Champions League della Roma riprende dal Via del Mare di Lecce, dove alle 18 gli uomini di Mourinho sfideranno i giallorossi guidati da Marco Baroni. Una gara, quella contro i pugliesi, ricca di insidie, e che apre la prima settimana con tre gare per la Roma. Dopo la trasferta in Salento, infatti, la squadra capitolina giocherà ancora fuori casa, a Salisburgo, per l'andata dei playoff di Europa League, per poi chiudere la settimana domenica sera all'Olimpico contro il Verona.

La vittoria di sette giorni fa contro l'Empoli ha ridato slancio ai ragazzi di Mourinho, che approfittando dei passi falsi delle concorrenti si sono issati al terzo posto della classifica. Sul campo del Lecce, però, in questa stagione, diverse big hanno faticato: dalle sconfitte di Lazio e Atalanta, al pari del Milan, fino alle vittorie sofferte di Inter e Juventus. La squadra di Baroni (da neopromossa) sta facendo un ottimo campionato, e dopo due sconfitte consecutive lo scorso turno è tornata alla vittoria sbancando lo Zini di Cremona.

Il trend della Roma in trasferta, però, è positivo: soltanto due le sconfitte arrivate lontano dall'Olimpico in campionato, a Udine e a Napoli, oltre ai pareggi di Torino con la Juve, di Reggio Emilia e di Milano contro il Milan. Un bottino di 21 punti in trasferta che fa della Roma la seconda migliore squadra insieme all'Atalanta e dopo il Napoli (a quota 28).

«La Roma è squadra che può farci gol anche mentre siamo nel sottopassaggio. Noi dobbiamo cercare di restare concentrati sulla nostra prestazione, pur sapendo che loro sono un grandissimo club ed hanno qualità, fisicità ed intensità. A noi serve una gara senza errori. Con queste squadre non puoi sbagliare partita altrimenti ti tritano. Non dobbiamo farli pensare, loro come nessun avversario. Immagina lasciare tempo a Dybala, Pellegrini o gli altri di fare le loro giocate. Per questo ci servirà intensità ed aggressività». Così Baroni ha presentato la sfida di questa sera in conferenza stampa, con il rispetto che si deve a una big, ma con la consapevolezza e la serenità di una squadra che viaggia a nove punti dalla zona retrocessione.

La gara dell'andata fu vinta dalla Roma di misura, nonostante la superiorità numerica dal primo tempo. L'ultimo precedente all'Olimpico coincide anche con l'infortunio di Dybala, che fu costretto a saltare oltre un mese di campionato, lasciando la Roma orfana del suo talento e mettendo a repentaglio la partecipazione al Mondiale. L'argentino stasera ci sarà, ha smaltito la contusione lombare ed è pronto a guidare l'attacco di Mourinho insieme a Tammy Abraham.

Quella del Via del Mare, inoltre, sarà la penultima trasferta senza romanisti al seguito: dopo La Spezia e Napoli (dove comunque i residenti nel Lazio non sarebbero potuti andare) già scontate, infatti, resterà soltanto la trasferta di Cremona da affrontare con la enorme mancanza del supporto dei tifosi, che come ricordato ieri da Daniele De Rossi nella conferenza stampa pre Venezia-Spal, negli anni hanno sempre colorato e animato gli stadi di tutta Europa.