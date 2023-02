In un'intervista al quotidiano sportivo, Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, ha fatto una panoramica sul calcio italiano parlando anche di Mourinho che stasera sfiderà il Salisburgo in Europa League: "José è unico. Champions, Europa League, Conference: lui vince sempre". Il commento dell'allenatore spagnolo che ha parole di elogio anche per Allegri: "È un vincente nato".

(Gazzetta dello Sport)