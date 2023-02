Emergenza Roma

IL TEMPO (L. PES) - Assenze pesanti, una trasferta europea alle spalle e la necessità di tornare a vincere in campionato. La sfida in programma questa sera all'Olimpico contro il Verona nasconde per i giallorossi significati importanti. Dopo il pari a Lecce e la sconfitta in Europa League sul campo del Salisburgo, gli uomini di Mourinho hanno assoluta necessità di portare a casa l'intera posta in palio.

Sia per questioni di classifica (la lotta Champions è più aperta che mai) sia per non rischiare di entrare in un pericoloso vortice di negatività dopo un ottimo inizio di 2023. Il compito per la Roma non sarà semplice, di fronte c'è un Verona in forma (12 punti nelle 7 gare del nuovo anno) e che si è rilanciato nella corsa salvezza. Ma, soprattutto, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con due assenze importanti.

La prima è quella di Paulo Dybala: l'argentino non verrà impiegato contro i gialloblu dopo il sovraccarico muscolare rimediato contro il Salisburgo.

Una gestione fisica volta ad averlo a disposizione e in forma proprio per il match di giovedì all'Olimpico dove bisognerà battere (con due gol di scarto per evitare i supplementari) gli austriaci per continuare l'avventura europea. L'altra assenza, quasi certa, è quella di capitan Pellegrini. Nessun infortunio per lui, ma una semplice gestione dovuta alle fatiche europee e alle tante gare ravvicinate. Il centrocampista resta uno dei più impiegati da Mourinho, e domani siederà con tutta probabilità in panchina per non rischiare di compromettere la sua condizione fisica, peraltro non brillante.

Se l'assenza dell'attaccante pesa come un macigno per le sorti della squadra capitolina, quella di Pellegrini, viste le difficoltà delle ultime settimane, sposta meno in chiave Verona. Certo è che con i due trequartisti titolari fuori, l'attacco della Roma è tutto da inventare. Con Abraham che dovrebbe iniziare dal primo minuto la sfida ci sarà certamente El Shaarawy, con uno tra Volpato e Solbakken (favorito il primo) ad agire alle spalle dell'inglese.

Turno di riposo anche per Matic, con Bove pronto al ritorno da titolare al fianco di Cristante. Dubbi anche sulle corsie, con Zalewski che potrebbe ancora iniziare la gara, ma stavolta sulla sinistra. Dall'altra parte sembra ormai maturo il ritorno dal primo minuto di Karsdorp: l'olandese ha recuperato dall'infortunio e potrebbe avere la meglio su un Celik in difficoltà dopo la serataccia contro la Cremonese. Mourinho infine dovrebbe confermare il terzetto difensivo davanti a Rui Patricio, con il dubbio Smalling, che potrebbe riposare vista l'età e la conseguente difficoltà a gestire gli impegni ravvicinati. Al posto dell'inglese potrebbe toccare a Diego Llorente, che proprio all'Olimpico ha fatto il suo esordio nei minuti di recupero di Roma-Empoli. Da non scartare la possibilità di vedere per la prima volta titolare Georginio Wijnaldum, magari con qualche accorgimento tattico. Tanti dubbi per Mourinho, ma una sola certezza: vincere per restare attaccati al treno Champions e guardare con ottimismo al ritorno dei playoff contro il Salisburgo.