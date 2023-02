El Shaarawy, trascinatore senza contratto

È l'uomo più in forma della Roma. Due gol nelle ultime sei partite, di cui cinque da titolare. El Shaarawy è diventato uno degli imprescindibili di José Mourinho. Abnegazione e duttilità tattica che lo hanno reso il nuovo centurione del portoghese. Aiutato da uno stato di forma che mai lo aveva accompagnato nell'ultimo biennio giallorosso. (...) Un leader senza fascia, ha solo 7 presenze meno di Pellegrini con la maglia della Roma, più per scelta che per demeriti. Ma El Shaarawy è tanto bello quanto costa. Nel 2021 il suo ritorno (gratuito) in giallorosso costò al club un ingaggio da top player: 4,5 milioni annui, bonus compresi, più il 20% della futura rivendita in mano al calciatore. Cifre insostenibili in un periodo di spending review. Per questo la trattativa per il suo rinnovo è ferma. Il contratto scade il prossimo giugno, ma da Trigoria non hanno fretta. (...) El Shaarawy vorrebbe continuare la sua avventura in giallorosso e le ultime prestazioni sono lì a confermare la voglia di Roma e di rinnovo. (...)

(La Repubblica)