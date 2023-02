E vissero infelici e scontenti. Mercato chiuso, Zaniolo resta

Con la chiusura del calciomercato si chiude anche la lunga telenovela sul futuro di Nicolò Zaniolo. E peggio di cosi non poteva finire. Dopo una gestione disastrosa di tutta la vicenda da parte del calciatore e del suo entourage. Con grande responsabilita anche della Roma nell'aver trascinato una decisione al mercato di gennaio, posticipando - e probabilmente sottostimando - il "problema" Zaniolo gia la scorsa estate. (...) Ieri era arrivato il dietrofront: «Va bene vado al Bournemouth». Un cambio di rotta inaspettato che aveva acceso il lumicino della speranza a Trigoria. In mattinata la dirigenza giallorossa si prodiga per organizzare una call tra il calciatore e il Bournemouth. Il traguardo sembra a un passo, con i contratti sul tavolo e il volo già prenotato. Sembra tutto fatto, con la cessione di Zaniolo e 30 milioni cash per Tiago Pinto da reinvestire immediatamente. Ma che telenovela sarebbe senza l'ennesimo colpo di scena? Che puntualmente arriva per bocca del presidente dei Cherries William Foley: «Grazie, ma adesso non ci servi più». (...) Da oggi ripartirà una nuova fase della convivenza forzata tra Zaniolo e la Roma. Il calciatore è fuori rosa e questa sera non sarà all'Olimpico per Roma-Cremonese di Coppa Italia. L'appuntamento è per domani alla ripresa degli allenamenti. Che per lui saranno individuali con un preparatore messo a disposizione dalla società. Il diktat societario è chiaro: «Fuori dal progetto tecnico a tempo indeterminato». (...)

(La Repubblica)