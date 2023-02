Dybala, riparte la caccia al primo trofeo in Europa

Nella sua carriera Paulo Dybala ha vinto tanto: 1 Coppa del mondo con l'Argentina, 5 scudetti, 3 volte la Supercoppa italiana e 4 volte la Coppa Italia con la Juventus. Gli manca però un'affermazione a livello internazionale con il club, visto che in bianconero non c'è riuscito: proverà a colmare questa lacuna quest'anno, con la Roma che domani (ore 18.45) a Salisburgo giocherà l'andata dei playoff di Europa League. (...) Nel girone, l'argentino è stato utilizzato poco da José Mourinho: due partite e mezza, con due gol realizzati contro l'HJK Helsinki e il Betis Siviglia, poi 3 gare viste dalla televisione mentre smaltiva l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per circa un mese. (...) Contro il Salisburgo dovrebbe essere lui a guidare l'attacco romanista, insieme ad Abraham e a Pellegrini, anche se qualcosa in più sulla formazione che scenderà in campo la si potrà capire oggi dopo l'allenamento di rifinitura (che ci sarà in mattinata a Trigoria) ma soprattutto dopo la conferenza stampa (ore 18.45) di Mourinho. (...)

(corsera)