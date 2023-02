Dybala out, Mou punta su Wijnaldum. Il tecnico: “Resto? Lo dice il club, non io”

Concentrato e di poche parole, Josè Mourinho ha inserito la marcia da sfida europea. [...] Non è il momento di pensare a futuro sulla panchina giallorossa, nonostante le parole confortanti del CEO giallorosso Berardi di due giorni fa: “Non ho scambiato nessuna parola con lui. Ha detto che rimarrò? È una sua intuizione”. Secco, senza possibilità di fraintendimenti. “L’ultima cosa a cui penso in questo momento è il mio futuro. È una partita da dentro o fuori. Il futuro è oggi”. E si chiama Salisburgo. [...] Conferma dall’inizio per Pellegrini e Abraham con Dybala inizialmente in panchina, pronto subentrare in caso di necessità. Carta a sorpresa Wijnaldum, ormai in lizza per un posto da titolare:“Sta migliorando, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Contro il Verona ha fatto vedere che l’intensità sta aumentando: è un’opzione per giocare dall’inizio, non solo per pochi minuti”. Difficile questa sera, molto più probabile a Cremona. Mourinho è tornato anche sulle critiche ai tifosi della Roma: “Siamo abituati ad una curva calda, che ci ha dato tanto l’anno scorso. Soprattutto nelle partite contro Bodo, Leicester e Vitesse. Hanno giocato con noi e se possono farlo di nuovo questo aiuterà l’intensità della squa-dra. Che Olimpico mi aspetto? Sarà lo stadio che vogliono i tifosi e che noi saremo capaci di fare. Perché l’ambiente aiuta tanto la squadra”. [...]

(La Repubblica)