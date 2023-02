Dybala Lega il suo futuro a Mourinho

Anche alla vigilia del playoff di Europa League, il pensiero va all’importanza di giocare la prossima Champions League. Per i bilanci, per la programmazione, per tenere i punti di forza che hanno riempito lo stadio Olimpico anche per le partite che, in passato, vedevano gli spalti vuoti. In due parole: Mourinho e Dybala. In pratica la Joya si è legata a filo doppio al suo allenatore. [...] “Venire qui è stata una scelta vincente. Lo sapevo dal primo giorno. L’ho fatta insieme alla mia famiglia e alle persone che lavorano con me. Il mister e Tiago Pinto mi hanno convinto, non ho mai avuto dubbi in nessun momento. Il calore della città e la passione della gente, come mi hanno ricevuto i compagni nello spogliato-io, è stato tutto molto bello e mi ha spinto a dare qualcosa in più per tutti loro”. Così i Friedkin parleranno a breve con l’allenatore, che già a dicembre aveva ricevuto una proposta dalla nazionale del Portogallo. [...]

(corsera)