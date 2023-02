Dybala gela la Roma: “Non so se resterò, ma vorrei vincere con Mourinho”

Associare i brividi al freddo di Salisburgo è così facile che non varrebbe neppure la pena di parlarne. Per questo forse, con un colpo di fuoriclasse, Paulo Dybala spiazza tutti e i brividi li fa venire ai tifosi della Roma lontani, e gli è sufficiente parlare del suo futuro. [...] «La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società — spiega —, ma non so cosa succederà a fine anno. E se non so cosa accadrà con me, figuriamoci con l’allenatore, dovete chiederglielo. Io vorrei essere allenato da lui, perché è uno dei migliori e mi piacerebbe vincere con lui, ma per adesso penso solo alla partita contro il Salisburgo. La stagione è lunga e ci sono tante partite da giocare». [...] Certo, il rischio che le parole di Dybala mettano un po’ in sordina il match esiste. Paulo, salito sul tetto del mondo appena due mesi fa, dimostra di saper assaporare anche il contesto inevitabilmente minore in cui si trova — l’Europa League — senza perdere la fame che hanno fatto di lui una Joya per gli occhi.

(gasport)