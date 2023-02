Non ha intenzione di fermarsi, Dybala. Dopo il gol segnato al Lecce, anche nel giorno di riposo concesso da Mourinho la Joya ha lavorato in palestra in vista del playoff di Europa League (giovedì ore 18.45) a Salisburgo. Un match che anche gli austriaci aspettano con trepidazione: “La Roma è una squadra di livello mondiale che ci spingerà al limite“, le parole del tecnico Jaissle al termine della gara vinta per 4-0 contro l’Austria Lustenau. [...]

(corsera)