Dybala e Abraham dicono sì

Dybala non ha ancora recuperato del tutto e fino a ieri ha dovuto limitarsi a un semplice lavoro individuale; Abraham è alle prese non tanto con la mascherina-occhiali alla Osimhen, quanto con i punti - ancora freschi - sulla palpebra e con il gonfiore che gli procurano sull’occhio. Giocare, avevano riferito inizialmente i medici che lo hanno avuto in cura dopo la partita con il Verona, è una follia. A distanza di due gioni, filtra maggiore ottimismo, almeno per la convocazione: molto dipenderà da come Tammy starà oggi, prima dell'allenamento. (...) Sul suo impiego dal primo minuto, qualche dubbio resta. Meno folle invece pensare l'utilizzo della Joya, dato che i controlli strumentali non avevano evidenziato lesioni. Dybala non si allena da venerdì scorso e ha solo oggi per tornare a lavorare con il gruppo. Di positivo, almeno, c'è il pieno recupero di Pellegrini. (...) Domani lo stadio registrerà l'ennesimo pienone: il ventiquattresimo, anche se non consecutivo. Sempre pieno in campionato ed Europa League, non in Coppa Italia. E' l’effetto Mou, che dura ormai da tempo e chissà quanto durerà ancora. Le voci sul suo addio sono insistenti (in Inghilterra parlano di De Zerbi come post José), lui aspetta di parlare con i Friedkin, anche se ha un contratto che scade nel 2024. (...)

(Il Messaggero)