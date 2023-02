Difesa e qualità: Mourinho si gode la «sua» Roma

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Nonostante il passo falso in Coppa Italia e i numerosi infortuni che hanno sottolineato le carenze nella rosa a disposizione di Mourinho, la Roma è ancora in piena corsa per l’obiettivo primario: tornare in Champions League dopo quattro anni di assenza. Gli impegni di febbraio saranno un crocevia fondamentale per i giallorossi: oltre al play-off di Europa League col Salisburgo che garantirebbe un posto agli ottavi di finale, le sfide contro Lecce, Verona e Cremonese potrebbero portare punti fondamentali perla corsa ai primi 4 posti. Servirà una Roma cinica, che potrà sbagliare pochissimo, al netto delle difficoltà nel giocare ogni tre giorni già evidenziate da Mourinho. Lo Special One potrà tuttavia contare su un Abraham sempre più incisivo, grazie anche all’ottima intesa con Dybala, e a una difesa che nel 2023 ha registrato quattro clean sheet su sei gare. Oggi pomeriggio a Trigoria si svolgerà il primo allenamento in vista della gara col Lecce, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Dybala: la Joya aveva subito una contusione lombare nella sfida contro l’Empoli.