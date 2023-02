Difesa da Champions tra tiri e occasioni

Vincere contro il Salisburgo segnando due reti senza subirne. La Roma è pronta a sfidare la squadra austriaca cercando la rimonta all'Olimpico per approdare agli ottavi di Europa League. Su una cosa Mou è certo, per preparare la remuntada potrà contare sulla sua difesa. (...) La Roma è la prima squadra in Europa ad aver concesso meno occasioni da gol. Il dato statistico è chiaro ed è un primato sugli expected goals against: 16,4 della Roma contro il 17,88 del Barcellona, il 18,76 dell'Athletic Bilbao e il 19,4 del Napoli. Poche occasioni concesse, di conseguenza meno tiri in porta subiti: solamente 66 contro i 54 del Barcellona primo in questa speciale classifica. In Italia invece è dietro soltanto al Napoli capolista (60), ma con numeri da zona Champions. (...)

(corsport)