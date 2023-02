Dal gol della Conference agli stracci in appena 8 mesi

Chi ha sbagliato? Stavolta neppure la contagiosa simpatia dell’indimenticabile Boskov, potrebbe rispondere Pagliuca. Perché nel pasticciaccio brutto che è stata, è e sarà, la vicenda di Zaniolo, non vediamo innocenti. Hanno sbagliato tutti. Confezionando una storia oltre i confini della realtà, conclusa con il giocatore “fuori dal progetto tecnico della Roma”. [...] Il risultato ora, a mercato chiuso, con mezza stagione ancora da giocare, è che Zaniolo è fuori rosa. Che, come ci ha fatto sapere la proprietà giallorossa, non giocherà più almeno fino a giugno. Il rischio di veder svanire del tutto un (presunto) talento che sembrava destinato a garantire effetti speciali, è adesso molto più che un sospetto. Il tutto in appena otto mesi. Dal venticinque maggio, Tirana, gol decisivo per la Conference, a questo gennaio in cui sono volati gli stracci. Una follia. Tutti colpevoli. E che nessuno provi a invocare le attenuanti generiche.

(La Repubblica)