Da Belgrado a Roma per assaltare i rivali. Ultrà, la guerra globale

Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dello striscione dei Fedayn di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli del Napoli sull’A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50 romanisti si erano scontrati contro 300 ultrà del Napoli, e assume ora dimensioni globali. [...] “Abbiamo abbassato la guardia. Dobbiamo riprenderci lo striscione. Tocca andare a Belgrado“. Già sabato notte alcuni ultrà giallorossi si sono recati alla stazione Termini e a Tiburtina alla ricerca di possibili serbi in partenza. Qualcuno si è messo in viaggio verso Milano. All’aeroporto di Fiumicino, invece, ieri la polizia ha impedito il contatto tra le due tifoserie. Venti romanisti si erano presentati intorno alle 18 al gate del volo per Belgrado. [...] La vicenda va oltre i confini romanisti e ha coinvolto un intero quartiere, quello del Quadraro, lo storico rione popolare da cui proviene il gruppo. Nella sede dei Fedayn ieri si sono presentati anche i tifosi laziali del quartiere, pronti a dare il loro contributo per riprendere lo striscione rubato.

(La Repubblica)