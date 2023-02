Corsa Champions: tutti dovranno fare i conti con Gasp

Il messaggio è arrivato fortissimo: chi punta alla Champions, dovrà fare i conti - eccome se dovrà fare i conti - con l’Atalanta. Già, perché Gasperini -vincendo all’Olimpico e restituendo a Sarri l’amarezza patita nella partita d’andata - è salito al terzo posto, al pari di Milan e Roma. (...) Nel sabato Champions, l’Atalanta ha guadagnato due punti sulla Roma, che ha trovato sulla sua strada un portiere romano, Falcone, capace in almeno tre occasioni di dire no - con coraggio e riflessi straordinari - agli attaccanti giallorossi. Molto aggressivo e ben organizzato il Lecce, che è andato a pressare sempre molto alto, provando a tagliare i rifornimenti. Molto più importante del punto - su un campo comunque difficile - è stato però il ritorno di Wijnaldum, che si è visto negli ultimi dieci minuti. Evidenti e naturali le sue difficoltà dopo una assenza così lunga, ma non c’è dubbio che sia lui l’acquisto più significativo del mercato di gennaio. (...)

(gasport)