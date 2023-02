Corsa Champions: l'analisi Opta dà per favorite Milan e Atalanta sulla Roma

L'analisi Opta utilizzata dal quotidiano sportivo dà un riscontro ben prevedibile per quanto riguarda la prossima squadra Campione d'Italia: 99,46% di possibilità di trionfo per gli uomini di Spalletti che hanno staccato l’Inter di 15 punti, lasciandole lo 0,50% di successo finale nelle previsioni.

Ancora inferiori quelle di Milan, con lo 0,02% di chance-scudetto a disposizione, mentre Atalanta e Lazio lo 0,01%. Dalla Roma in poi: zero assoluto.

Le proiezioni si allungano all'altro obiettivo principale: la qualificazione in Champions che appare scontata per l'Inter (94,49%), molto probabile per il Milan (67,43%), più per l'Atalanta (57,63%) che per la Roma (52,18%). Decisamente più basse le chance della Lazio: 26,26%.

(Corsport)