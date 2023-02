Corsa a cinque per i diritti di Champions

Entra nella fase due il dossier dei diritti Tv di Champions. Europa e Conference League. Il suono della campanella dell'ultimo giro scandisce l'avvicinarsi della data chiave: quella di martedì prossimo, 14 febbraio, quando broadcaster e players vecchi e nuovi metteranno le loro offerte sul tavolo della Uefa. La cosa genera anche una airiosa combinazione: proprio ll 14 in Lega Serie A è prevista l'assemblea dei club che ha all'ordine del giorno un aggiornamento sulla prossima tornata dei diritti audiovisivi del massimo campionato la cui durata è stata estesa da 3 a 5 anni. (...) Per quanto riguarda la Champions gli occhi sono puntati soprattutto sulle mosse di Sky, Amazon, Dazn e Mediaset, nel solco di quanto avvenuto per il triennio che andrà a condudersi nel 2024. E c'è da considerare anche l'interesse di Rai, a completare la cinquina. Per Europa League e Conference League c'è un secondo bando, a parte. Anche in questo caso però la scadenza delle offerte è prevista per il 14 febbraio. Attenzione però perché c'è una variabile non secondaria di cui tener conto: il venir meno del divieto per Sky di avere esclusive via Iptv (Internet) imposto dall'Antitrust. Evidente che rappresenti un elemento di novità nelle aste per Champions, Europa e Conferenze League. E la Uefa, secondo indiscrezioni di mercato, soprattutto dalla prima conterebbe di portare a casa l'equivalente di 300 milioni di euro a stagione. Del resto la Champions rappresenta il boccone più ghiotto. (...) In Italia. fino a oggi, Sky si è assicurata tutta la Champlons League tranne le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili solo su Amazon Prime Video. Mediaset ha poi ottenuto l'esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì e per la finalissima oltre a poter trasmettere in streaming, su Infinity Plus, gli altri 1o4 match (da cui restano sempre esclusi i 16 Amazon). (...)

(Il Sole 24 Ore)