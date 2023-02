Coppa in salita: c’è la rivelazione Real Sociedad

Non è certo un avversario agevole quello capitato a Mourinho. Che comunque dai suoi tempi in Liga, 2010-13, vanta precedenti favorevoli: 5 vittorie e un pari. La Real Sociedad attualmente è terza in classifica, dietro le due big, oggi è ospite del Valencia in crisi, e viene da un buon momento in campionato, soltanto un ko contro il Valladolid nelle ultime 10 gare, e 6 vittorie. Ha 3 punti di margine sul quinto posto, il Betis, ma con una gara in meno, per conservare il posto in Champions [...] La Real in Liga ha la quinta difesa meno battuta (22 gol) e il quarto attacco più prolifico (32), molto equilibrata, ha ormai una rosa che è quarta per valore (380 milioni di euro), la metà del Barcellona, ha solo 5 stranieri e un’età media della rosa fra le più basse di Spagna, 25,4 anni. [...] Imanol adotta una difesa a 4 fissa, poi per il resto cambia molto: 4-1-4-1 o un innovativo 4-1-3-2 con una mediana a rombo, ma anche 4-3-3 alzando gli esterni il giapponese Kubo e la stella del vivaio Mikel Oyarzabal, 25 anni, usato anche come seconda punta accanto al norvegese Sorloth, in prestito dal Lipsia, 9 gol in Liga e 13 in stagione. [...] Il leader che si spera torni presto in tempo è il 37enne David Silva, ex City e nazionale, ma il miglior assist man (7) della Liga è Mikel Merino, davanti a Griezmann e Dembélé. Nel recupero palla occhio a Zubimendi, terzo in campionato nella specialità.

(gasport)