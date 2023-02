Contro l’Empoli primi minuti per Wijnaldum

IL TEMPO (MAT. CIR.) - Mourinho vuole cancellare i fischi di ieri allo stadio Olimpico dopo il passo falso di ieri con la Cremonese: già oggi è in programma una seduta di allenamento per preparare al meglio il match di sabato sera contro l’Empoli, in uno Stadio Olimpico vicino all’ennesimo sold-out stagionale. Nessun problema fisico nella gara di ieri, il tecnico portoghese in vista del match di campionato non avrà a disposizione solamente Spinazzola: il terzino è ancora alle prese con la lesione al flessore rimediata a Napoli. In gruppo pronto a tornare anche Karsdorp, l’olandese, dopo la mancata cessione nel mercato invernale, è pronto a mettersi al servizio di Mourinho. Pronti ad allenarsi con il gruppo anche Llorente e Wijnaldum: il centrocampista continua il suo rientro graduale, l’obiettivo è quello di giocare titolare già a partire dalla gara di andata in Europa League contro il Salisburgo, mentre il difensore, arrivato in prestito dal Leeds l’ultimo giorno di mercato è pronto a scalare le gerarchie di Mourinho.