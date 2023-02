Contro il Salisburgo senza turnover. Karsdorp ritrovato

[...] L’obiettivo è passare il turno, anche se non sarà semplice. A Salisburgo ci sono giovani di qualità che hanno già giocato 10-20 partite in Campioni. In Europa League possono arrivare fino in fondo. La responsabilità è su Juventus, Manchester United, Barcellona e Arsenal. Per passare il turno, Mou manderà in campo la squadra migliore. Tra i convocati è tornato Karsdorp: “È la sua prima convocazione perché prima non stava bene fisicamente, la situazione personale l’abbiamo risolta a dicembre. Con lui ho usato un aggettivo troppo pesante ma abbiamo avuto sempre un rapporto positivo: ci sono state bugie di gente che non sapeva quello che c’era tra di noi. Il fatto che voglia giocare nella Roma e aiutare la squadra è importantissimo”. [...]

(corsera)