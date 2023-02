Col Verona Dybala è in dubbio

IL TEMPO (L. PES) - La Roma esce sconfitta dalla Red Bull Arena di Salisburgo, ma tiene aperta la qualificazione in vista del ritorno all'Olimpico. I giallorossi sprecano alcune occasioni e concedono un gol a difesa schierata nel finale che consegna agli austriaci il primo round. Ma non c'è tempo per recriminare sulla trasferta europea: tra due giorni c'è già in programma la sfida casalinga con il Verona. Mourinho ha schierato per la terza volta gli stesi undici dal primo minuto, e contro i gialloblù qualche cambio sembra esser d'obbligo. Sono da valutare nella giornata di oggi (ripresa fissata alle ore 12) le condizioni di Dybala, uscito al termine del primo tempo dopo una gara difficile. L'argentino ha riportato un sovraccarico al flessore sinistro, sul quale è stato applicato anche del ghiaccio mentre era in panchina durante la ripresa. «Ha detto che non poteva giocare il secondo tempo. Potrebbe essere un infortunio oppure si è fermato precauzionalmente». Così Mourinho al termine della gara riguardo le condizioni della Joya, che resta fortemente a rischio per il match di domenica.