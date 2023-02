Cinque gare in sette giorni all'Olimpico

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Cinque partita in sette giorni. Lazio e Roma saranno impegnate sia in campionato che nelle Coppe Europee, l'Italrugby affronterà la nazionale gallese nel Sei Nazioni di rugby. Il rischio di trovare il prato dell'Olimpico disastrato per l'ultima parte di stagione molto è concreto, con le due formazioni romane in corsa per conquistare un posto in Champions League. Il calendario della Serie A prevede Roma-Juventus il 5 marzo, due giorni dopo - il 7 marzo - la Lazio anticiperà la sfida di andata di Conference League contro l'Az Alkmaar. A distanza di 48 ore - giovedì 9 marzo - anche la Roma affronterà la sfida di andata di Europa League contro la Real Sociedad. Il sabato - 11 marzo - l'arena del Foro Italico si riempirà di spettatori per il Sei Nazioni di rugby; sul prato dell'Olimpico si sfideranno Italia-Galles. Il giorno successivo la Roma sarà nuovamente in campo contro il Sassuolo. Cinque partite in sette giorni, di cui una di rugby; di certo, i giardinieri dovranno fare un superlavoro per mantenere il manto erboso in condizioni accettabili.

Sport e Salute si prepara ad affrontare il tour de force a cui sarà sottoposto il prato dell'Olimpico con una manutenzione straordinaria, ci sarà un continuo confronto con i due club di Roma e Lazio e un monitoraggio costante dei parametri oggettivi del terreno di gioco riconosciuti dall'Uefa. Una squadra di agronomi ha iniziato a prendersi cura del manto erboso già al fischio finale di Roma-Salisburgo, e continuerà a farlo - giorno dopo giorno - per garantire la migliore tenuta possibile. Sono già stati avviati i trattamenti di protezione passiva tramite la stimolazione biologica al recupero, l'indurimento fogliare e l'approfondimento radicale dell'erba per favorire un'auto-difesa all'usura. Sono previsti arieggiamenti del terreno con operazioni di decompattazione per ossigenare le radici del prato e riparazioni immediate nel post evento. L'impianto di riscaldamento sotterraneo, già in funzione, continuerà ad essere utilizzato anche nelle prossime due settimane. Sarri e Mourinho sperano di trovare un manto erboso quanto meno funzionale.