Cibo di qualità dall'Olimpico alla parrocchia

Dall'Olimpico alla parrocchia di San Stanislao, a Cinecittà, per una cena solidale con 50 famiglie fragili. Il cibo avanzato nell'Area Hospitality dello stadio per Roma-Empoli è stato raccolto grazie a «Offside Food Waste», iniziativa delle Acli e l'As Roma. «Il tema del recupero del cibo e del contrasto delle povertà - spiega Lidia Borzì, presidente Acli di Roma e provincia - è da sempre al centro del nostro impegno grazie a "Il Cibo che serve" ormai un punto di riferimento per Roma. La collaborazione con l'As Roma è importante perché il cibo di altissima qualità proveniente dalle cucine dell'Olimpico è molto importante per la salute».

(Corsera)