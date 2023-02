Celik titolare unica novità rispetto a Lecce

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Gli undici di Lecce con Celik titolare. Mourinho ha deciso di non stravolgere troppo la formazione in vista della gara delicata di oggi alla Red Bull Arena. Contro il Salisburgo il tecnico avrà a disposizione due terzini in più: Spinazzola e Karsdorp ieri hanno svolto l’intera rifinitura con la squadra e, nel tardo pomeriggio, sono partiti per l’Austria. Il terzino olandese, al termine dell’allenamento, ha anche parlato ai microfoni del club: «Ho avuto dei problemi al ginocchio nelle ultime due settimane, ma ho lavorato molto in palestra, anche individualmente al di fuori di Trigoria. Ora mi sento molto meglio e non vedo l’ora di giocare per questa maglia». Mourinho, come affermato in conferenza stampa, opterà per pochi cambi rispetto all’undici visto al Via del Mare: nessun dubbio tra i pali, in porta giocherà Rui Patricio, con il consolidato blocco difensivo formato da Ibañez, Smalling e Mancini. L’unica vera novità sarà sulla fascia destra: Celik è pronto a tornare titolare dopo la brutta prestazione con la Cremonese in Coppa Italia. A centrocampo confermati Matic e Cristante, mentre Zalewski agirà sulla fascia sinistra. In attacco Pellegrini e Dybala forniranno supporto ad Abraham, con El Shaarawy, Belotti e Wijnaldum pronti a subentrare in caso di necessità.