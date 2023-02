Caso Zaniolo, parla lo psicologo: "Ora deve chiedere aiuto"

CORSPORT - «Nicolò si faccia aiutare, per superare la difficoltà e renderla un’opportunità». È l’opinione del dottor Antonio Sacco, psicologo del Genoa e consulente di tanti giocatori di Serie A e B, intervistato al quotidiano sportivo sul caso Zaniolo. Le sue parole:

Dottor Sacco, quanto influisce il malessere psicologico nelle prestazioni sportive?

«Se il giocatore non è sereno mentalmente le conseguenze sono evidenti. Il giocatore fa fatica a essere dentro il match, fa fatica a essere lucido nelle scelte in campo e a utilizzare potenzialmente al meglio le sue capacità. Se non si è sereni mentalmente è impossibile esprimersi in campo al 100%».

(...)

Zaniolo secondo lei ha bisogno di un aiuto per uscire dal suo malessere psicologico?

«Il libero arbitrio in questo caso è sovrano. Nessuno può essere aiutato se non lo desidera o non lo accetta. Il lav-ro mentale funziona solo nel momento in cui si decide di chiedere aiuto. Quando l'atle-ta sceglie di essere aiutato lo deve fare con figure adeguate. Non sappiamo nulla di quello che sta accadendo nella testa di Zaniolo, quindi lo dico con il massimo rispetto per lui, ma sicuramente in questo momento ha necessità di un aiuto. Quando si è giovani forse si ha qualche strumento in meno, qualche esperienza in meno di vita che ti può permettere di affrontare un momento di difficoltà. Chiedere un aiuto non è una debolezza, ma un atto di forza. Avere la lucidità di alzare la mano e dire "Ho bisogno di un supporto". L'importante è valutare bene a chi chiedere sostegno. Se poi l'approccio è quello corretto, il momento di difficoltà si trasforma in una grande opportunità.»

(...)