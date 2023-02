Capitano no stop. Mourinho ordina divieto di fermata

“Se avessi tre Pellegrini, li farei giocare tutti e tre“, testo e musica di José Mourinho. A patto – però – che almeno uno dei tre stia bene, la replica del coro. Che senso ha, del resto, far giocare Pellegrini sempre e comunque, quindi anche dopo non essersi allenato per una decina di giorni causa infortunio? [...] Evidentemente, ormai è chiaro, Mou non si priverebbe di Lorenzo neppure se in campo camminasse, ma è giusto farlo? La Roma non può permettersi di tenerlo a riposo? Eppure le alternative non mancano. Se i muscoli del capitano sono stanchi, sgonfi e ingolfati forse sarebbe meglio non metterli in mostra. O no?

(corsera)