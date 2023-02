Calciomercato Roma: Smalling primo nome dell'Inter per la difesa

In casa Inter sarà un'estate di cambiamenti. In questa rivoluzione quasi a costo zero marcia in prima linea Chris Smalling, soldato inglese che ha un futuro traballante alla Roma. Raggiunte le 29 presenze in giallorosso, ha un’opzione fino al 2024 che può far scattare in piena autonomia. Nel frattempo, però, il suo agente ha sondato il terreno con l’Inter e ha trovato terreno assai fertile: i nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni con bonus fino a toccare quota 4. Insomma, esiste una possibilità concreta di un altro caso Mkhitaryan.

(gasport)