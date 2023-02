L'Inter non ha intenzione di giocare al rialzo nella trattativa per il rinnovo di Stefan de Vrij. La società nerazzurra ha proposto all'olandese un nuovo contratto alle stesse cifre che percepisce adesso, circa quattro milioni di euro più bonus, e attende una risposta dell'ex Lazio entro fine mese. Se de Vrij dovesse rifiutare, l'Inter andrebbe su Chris Smalling, anche lui in scadenza a giugno con la Roma, per completare la difesa con Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi.

(Gasport)