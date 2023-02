Calcio femminile: chiusura col botto

IL TEMPO (M. VITELLI) - Finita la sosta per la Nazionale, riparte il campionato di serie A femminile con la As Roma che fa visita alla Sampdoria nell'ultima giornata della stagione regolare.

Il nuovo regolamento prevede che per la pool scudetto si parta con i punti conquistati, motivo in più per provare a vincere anche in casa delle blucerchiate. Mister Alessandro Spugna vuole vedere la Roma migliore. «Ho trovato le ragazze un po' stanche come è normale che sia visto che hanno giocato con l'Italia - spiega - ma spero di recuperarle tutte». Le avversarie, al momento decime, devono assolutamente provare a vincere per chiudere nella metà della classifica che si giocherà la corsa ai primi posti. «Anche per loro è una gara fondamentale - continua il mister giallorosso - ed hanno avuto meno giocatrici in campo con la Nazionale italiana. Noi vogliamo comunque fare i tre punti per presentarci poi alla pool scudetto con un buon margine di vantaggio». La ricetta di Spugna per questa gara è la stessa di sempre. «Voglio vedere la solita Roma, che cerca di dominare le partite - conclude - con un atteggiamento molto propositivo. Dobbiamo cercare di aggredire subito l'avversario e abbiamo le qualità per farlo. Speriamo solo di avere anche le forze necessarie».

Intanto due giorni fa, a poche ore dal prolungamento del contratto del capitano Elisa Bartoli, è arrivato l'annuncio del rinnovo di Lucia Di Guglielmo, che si è legata alla società capitolina fino a giugno 2026. «Sono molto felice - le parole della calciatrice venticinquenne - ci tengo a ringraziare la Roma che ha creduto in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata».

Oggi tocca anche alla Lazio di Catini, che guida la Serie B con due punti di vantaggio sul Napoli. Per le bianco-celesti, appuntamento in casa con la Ternana (fischio d'inizio ore 14.30).