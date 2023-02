Botte agli ultrà romanisti per rubare gli striscioni

IL TEMPO (P. SERENI) - È stato un vero e proprio agguato quello che si è consumato l’altro ieri sera a piazza Mancini al termine del match allo stadio Olimpico tra la Roma e l’Empoli. Ma non si è trattato del solito scontro tra tifoserie, bensì di una rapina. Proprio così. Una rapina particolare per portare vie storici striscioni della curva Sud. Due ultrà della Roma del gruppo Fedayn sono stati aggrediti e picchiati da una cinquantina di serbi che - secondo indiscrezioni provenienti da ambienti della tifoseria giallorossa - sarebbero sbucati improvvisamente dalle aiuole della piazza. Tutti vestiti di nero. Gli aggressori seguono la Stella Rossa di Belgrado, tifoseria da sempre gemellata con quella del Napoli. Erano in Italia per assistere alle partite di basket della Stella Rossa contro la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, che si sono giocate nel capoluogo emiliano e poi al Forum di Assago di Milano, rispettivamente, il 31 gennaio e il 2 febbraio. Gli aggressori sono dunque sbucati dalla aiuole armati di mazze e bastoni e hanno strappato dalle mani dei romanisti un borsone contenente striscioni e "pezze", come si dice nel gergo della curva, identificativi dello storico gruppo Fedayn. Poi, complice il buio, si sono dileguati. L’agguato potrebbe essere legato agli scontri tra giallorossi e napoletani avvenuti l’8 gennaio scorso sulla autostrada del Sole, all’autogrill Badia al Pino. L’azione è stata rivendicata sui profili social di alcuni tifosi serbi riconducibili alla Stella Rossa, gruppo sportivo che vanta la partecipazione sia al campionato di calcio che a quello di basket. Sul caso indaga la polizia di Stato. Durante l’assalto uno dei serbi avrebbe perso uno smartphone, mentre i due tifosi giallorossi sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale. Nel tardo pomeriggio di ieri alcuni ultrà della Roma hanno raggiunto l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, nel tentativo di intercettare i tifosi della Stessa Rossa in attesa del volo di rientro in Serbia.