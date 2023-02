Bentornato Karsdorp: segnali di pace con Mourinho e la Roma

Il disgelo è oramai ufficiale, la pace invece ad un passo. La Roma e Rick Karsdorp hanno deciso di uscire insieme dalla tempesta, dopo tre mesi di burrasca in cui sembravano destinati a dividersi per sempre. (...) Sta di fatto che – a meno di ulteriori colpi di scena – Karsdorp oggi dovrebbe addirittura partire per l’Austria, dove domani la Roma giocherà l’andata dei playoff di Europa League in casa del Salisburgo. I segnali di riavvicinamento sono stati sentenziati ieri anche dall’agente del giocatore, Johan Henkes, che negli ultimi tempi aveva avuto anche da ridire a distanza con il club. Stavolta, invece, il clima è totalmente diverso, come si nota anche dalle parole rilasciate ieri da Henkes al De Telegraaf, il principale quotidiano olandese. “Rick e Mourinho hanno attraversato un periodo ‘buio’ – dice l’agente – Ma hanno continuato a lavorare insieme in modo professionale. (...) Rick non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma. Al contrario, desidera tornare in campo il prima possibile. E da questa settimana è di nuovo disposizione per le partite. Vuole tornare a lottare con i compagni per un posto in squadra. Comportamenti deplorevoli? Non ce ne sono stati, altrimenti Rick non farebbe più parte del gruppo. Ci sono molti esempi in tal senso (il riferimento è a Zaniolo?, ndr ). Rick non è un traditore e il club non lo vede come tale“. Insomma, siamo alla fase-due, quella delle riconciliazione. (...)

(gasport)