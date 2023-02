Belotti, manca un acuto

L'occasione, un'altra ancora. Nel momento migliore della sua avventura alla Roma, quando tutto sembrava fermo, che ogni cosa stava andando per il verso sbagliato. Quando la scelta di accettare la squadra di Mourinho, sapendo che non avrebbe fatto il titolare come da abitudine, si stava rivelando sbagliata. La stagione romana di Andrea Belotti ha vissuto due picchi, uno verso il basso (il palo colpito contro il Torino nell'ultima di campionato prima della sosta mondiale) e uno verso l'alto (il gol, con tanto di prestazione con la maiuscola, con il Salisburgo, preceduta da quella molto positiva con il Verona, sostituendo Tammy dopo un quarto d'ora scarso).

Il Gallo è stato chiaro: «Se c'è da fare la guerra, io ci sono». […] Mourinho, ora non può contare su un Abraham al cento per cento perché limitato dall'infortunio all'occhio, ha un Belotti in più. Ed è ciò che ci si augurava da inizio stagione, quando il suo arrivo è stato accolto con parecchio entusiasmo, dalla gente e da Mourinho in particolar modo. Ma poi qualcosa è andato storto e Andrea ha partecipato a singhiozzo, quasi mai convincendo del tutto. C'è un dato però che va evidenziato e lo definisce per quello che è: un bomber. In quattro partite di Coppa in cui è stato schierato titolare, lui ha sempre lasciato il suo timbro con quattro reti: una in ogni gara, con Helsinki, Real Betis, Salisburgo in Europa League e con la Cremonese in Coppa Italia. Il dato poco confortante è che in campionato è ancora quota zero nelle suo diciannove presenze, di cui due da titolare, con Lecce e Sampdoria, per un totale di 467 minuti. [...]

(Il Messaggero)